До імеників чоловічого роду доберіть відповідні зазначеня іменики жіночого роду учень, студент, поет, герой, дідусь, козак, хлопець, качур, гусак, голуб, цап, вовк, баран, заєць, бик, лев
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До імеників чоловічого роду доберіть відповідні зазначеня іменики жіночого роду учень, студент, поет, герой, дідусь, козак, хлопець, качур, гусак, голуб, цап, вовк, баран, заєць, бик, лев
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Гость:
Ученица,студентка,поетесса,героиня,бабушка,козачка,девочка,гусак-гуска,волчица,львица.
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