До імеників чоловічого роду доберіть відповідні зазначеня іменики жіночого роду учень, студент, поет, герой, дідусь, козак, хлопець, качур, гусак, голуб, цап, вовк, баран, заєць, бик, лев

Українська мова
До імеників чоловічого роду доберіть відповідні зазначеня іменики жіночого роду учень, студент, поет, герой, дідусь, козак, хлопець, качур, гусак, голуб, цап, вовк, баран, заєць, бик, лев
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученица,студентка,поетесса,героиня,бабушка,козачка,девочка,гусак-гуска,волчица,львица.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как с помощью 20 пятёрок получить 1000?
Ответить
Математика
Помогите1быстрееее!! маленький медветь сьедает 270 грамм меда за 6 миннут , а взрослый столькоже меда сьедает в 2 раза быстрее вопрос: за кокое пре...
Ответить
Информатика
Очень срочно нужно решение Сколько бит информации содержит сообщение объемом 128 килобайт?
Ответить
История
В чем суть системы «глобальной стратификации»?
Ответить
Математика
Решите задачу получите 20 баллов!
Ответить