В чем суть системы «глобальной стратификации»?

История
В чем суть системы «глобальной стратификации»?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глобальная стратификация - это идея неравенства между государствами, своеобразное разделения стран по определенной шкале, которая включает в себя четыре основные модели: - империализм - всемирная система - культура бедности  - теория зависимости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу получите 20 баллов!
Ответить
Русский язык
Ломоносов писал о русском языке продолжить фразу
Ответить
Математика
В кувшине на 2,7 л молока меньше, чем в бидонеи, и на 1,5 л меньше, чем в ведре.Сколько всего молока , если в кувшине 1,25л молока?
Ответить
Қазақ тiлi
Как будет на казахском кушает
Ответить
Литература
Какие русские народные сказки напоминают былины выбери и отметь вариант ответ Б??товые Волшебные Героические
Ответить