В чем суть системы «глобальной стратификации»?
История
В чем суть системы «глобальной стратификации»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глобальная стратификация - это идея неравенства между государствами, своеобразное разделения стран по определенной шкале, которая включает в себя четыре основные модели: - империализм - всемирная система - культура бедности - теория зависимости
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