Какие русские народные сказки напоминают былины выбери и отметь вариант ответ Б??товые Волшебные Героические

Литература
Какие русские народные сказки напоминают былины выбери и отметь вариант ответ Б??товые Волшебные Героические
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Гость:
Бытовые и героические
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