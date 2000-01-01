Уменьши 8дес 4ед на 4 дес 9 ед
Математика
Уменьши 8дес 4ед на 4 дес 9 ед
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Гость:
84-49=35 Если ОТметишь как лучший ответ, пролайкаю 5 твоих ответов, прошу-у
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