Придумай предложения с существительными в предложном падеже .Используй предлоги:о,об,в,на,во,при.

Русский язык
Придумай предложения с существительными в предложном падеже .Используй предлоги:о,об,в,на,во,при.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аня рассказывала о подруге.(подруге)
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