Пронумеруйте етапи дихання від першого до останнього: 1Обмін газів між повітрям ??львеол і кров'ю капілярів, 2Тканинне дихання-споживання клітинами кисню і виділення вуглекислого газу, 3Обмін газів між кровю і тканинами, 4Обмі...

Биология
Пронумеруйте етапи дихання від першого до останнього: 1Обмін газів між повітрям ??львеол і кров'ю капілярів, 2Тканинне дихання-споживання клітинами кисню і виділення вуглекислого газу, 3Обмін газів між кровю і тканинами, 4Обмін газів між атмосферним повітрям і повітрям альвеол, 5Транспорт газів кровю
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