Пронумеруйте етапи дихання від першого до останнього: 1Обмін газів між повітрям ??львеол і кров'ю капілярів, 2Тканинне дихання-споживання клітинами кисню і виділення вуглекислого газу, 3Обмін газів між кровю і тканинами, 4Обмі...

Биология

Пронумеруйте етапи дихання від першого до останнього: 1Обмін газів між повітрям ??львеол і кров'ю капілярів, 2Тканинне дихання-споживання клітинами кисню і виділення вуглекислого газу, 3Обмін газів між кровю і тканинами, 4Обмін газів між атмосферним повітрям і повітрям альвеол, 5Транспорт газів кровю

Автор: Гость