В СТАКАН С ВОДОЙ ПОЛОЖИЛИ КУСОЧЕК ПОЧВЫ. ПОЯВИЛИСЬ ПУЗЫРЬКИ ЗНАЧИТ В ПОЧВЕ ЕСТЬ

Окружающий мир
В СТАКАН С ВОДОЙ ПОЛОЖИЛИ КУСОЧЕК ПОЧВЫ. ПОЯВИЛИСЬ ПУЗЫРЬКИ ЗНАЧИТ В ПОЧВЕ ЕСТЬ
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Автор: Гость
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Гость:
Значит в почве есть воздух
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