Помогите пожалуйста. Составьте математическую сказку что бы можно было представить её младшему классу. (и пожалуйста, не берите из интернета).
Математика
Помогите пожалуйста. Составьте математическую сказку что бы можно было представить её младшему классу. (и пожалуйста, не берите из интернета).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила-была цифра Девять. Вышла погулять, а подружек нет, загрустила Девятка. Увидела она качели и пошла качаться. Раскачалась изо всех сил, да и слетела с качелей. Упала на голову и получилась цифра Шесть. Выбежали все цифры на улицу и удивились Девятке. «Хорошо быть цифрой Шесть!» воскликнула цифра Девять.Как то раз пошла цифра Шесть погулять. Идет она,идет тропинкой и слышит, как громко квакают лягушки, а они не просто квакали они пели песенку.И откуда не возьмись пришла её в голову мысль:наша цифра шестя решила быть лягушкой.Проходило какое-то время у Шестёрочки получалось быть лягушкой."Сегодня мой день рождения!" Обрадовалася Шестёрка.Пошла она к лягушкам и тут лягушкиначинают петь ей песенку на день рождение(happy birthday to you).Цифра Шесть очень удивилась что лягушки не забыли про её день рождение.Циферка загрустила о том что вся её семья не пришли и не поздравили её дочку.Но тут случилось чудо!Из кустиков выпригивает вся её семья и поздравляет её с днем рождения.Цифра Шесть уговорила остатся с лягушками. И жили они дружно,да не сутужно.
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