Помогите пожалуйста. Составьте математическую сказку что бы можно было представить её младшему классу. (и пожалуйста, не берите из интернета).

Гость: Гость:

Жила-была цифра Девять. Вышла погулять, а подружек нет, загрустила Девятка. Увидела она качели и пошла качаться. Раскачалась изо всех сил, да и слетела с качелей. Упала на голову и получилась цифра Шесть. Выбежали все цифры на улицу и удивились Девятке. «Хорошо быть цифрой Шесть!» воскликнула цифра Девять.Как то раз пошла цифра Шесть погулять. Идет она,идет тропинкой и слышит, как громко квакают лягушки, а они не просто квакали они пели песенку.И откуда не возьмись пришла её в голову мысль:наша цифра шестя решила быть лягушкой.Проходило какое-то время у Шестёрочки получалось быть лягушкой."Сегодня мой день рождения!" Обрадовалася Шестёрка.Пошла она к лягушкам и тут лягушкиначинают петь ей песенку на день рождение(happy birthday to you).Цифра Шесть очень удивилась что лягушки не забыли про её день рождение.Циферка загрустила о том что вся её семья не пришли и не поздравили её дочку.Но тут случилось чудо!Из кустиков выпригивает вся её семья и поздравляет её с днем рождения.Цифра Шесть уговорила остатся с лягушками. И жили они дружно,да не сутужно.