Упростить выражение:567+x+126=?
Математика
Упростить выражение:567+x+126=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
567+х+126 = 693+х Больше ничего нельзя сделать
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