Дам 99б. Помогитееееее, очень срочно надо) Пожалуйста, напишите эссе по высказыванию. "Простое отсутствие пороков еще не предполагает присутствие добродетеля". (А. Мачадо).

Обществознание

Дам 99б. Помогитееееее, очень срочно надо) Пожалуйста, напишите эссе по высказыванию. "Простое отсутствие пороков еще не предполагает присутствие добродетеля". (А. Мачадо).

Автор: Гость