Какими тип кровеносной системы у головоногих моллюсков?

Биология
Какими тип кровеносной системы у головоногих моллюсков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замкнутая кровеносная система.
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