Решите задачу получите20 баллов
Математика
Решите задачу получите20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.30-24 14\15=5 1\15 третья з 2.30-18 19\45=11 26\45 первая з. 3.5 1\15+11 26\45=16 29\45 (3и1вместе) 4.30-16 29\45=13 16\45 вторая з. 5 1\15+11 26\45+13 16\45=30
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