При 96 спишите дописывая окончания имен прилагательных , стрелкой покрытие слово,от которого зависит имя призбирательное

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При 96 спишите дописывая окончания имен прилагательных , стрелкой покрытие слово,от которого зависит имя призбирательное

Автор: Гость