При 96 спишите дописывая окончания имен прилагательных , стрелкой покрытие слово,от которого зависит имя призбирательное

Русский язык
При 96 спишите дописывая окончания имен прилагательных , стрелкой покрытие слово,от которого зависит имя призбирательное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гречневой-стрелка на Возьми (число мн.ч ж.р Т.П)мелкую-стрелк на положи (ед.ч ж.р Р.П) горячюю -на насыпь(мн.ч
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