10 Профессионализмов к работе продавец
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10 Профессионализмов к работе продавец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недовес, обвес, торговля, прибыль, чек, товар, клиент, сдача, брак товара, просрочка
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