Срочно помогите сделать! Заранее большое спасибо
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Срочно помогите сделать! Заранее большое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Например созвездия: Овен, козерог, дева, рыба, водолей и другие. Мне очень понравилась картина Ютаки Кагайи, тем что там есть мой знак задиака и моих друзей. Смотря на небо мы с друзьями ищем наши созвездия.
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