Срочно помогите сделать! Заранее большое спасибо

Гость: Гость:

3. Например созвездия: Овен, козерог, дева, рыба, водолей и другие. Мне очень понравилась картина Ютаки Кагайи, тем что там есть мой знак задиака и моих друзей. Смотря на небо мы с друзьями ищем наши созвездия.