По карте (рис.30) определите районы: А) производящие наибольшую часть машиностроительной продукции; Б) с наиболее высокой долей машиностроения в промышленности.

Гость: Гость:

А) Машиностроительная продукция сосредоточена в следующих районах России: 11% - Калининград – Санкт – Петербург 35% -Москва-Ярославль -Рязань -Нижний Новгород 21% - Саратов-Ульяновск 4% - Краснодар 15%- Челябинск-Екатеринбург 3% - Архангельская область 6% - Ханты-Мансийский АО 3% - Красноярский край 2% - Якутия Соответственно, наибольшая часть машиностроительной продукции сосредоточена там, где больше процентное соотношение, а именно 35%, 21%, 15% и 11%. Б) Согласно карте «География машиностроения России» (рис.30, стр.70) можно заключить, что наиболее высокая доля машиностроения в промышленности (более 25%) наблюдается на юго-западе России в крупных городах, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Рязань, Воронеж, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Таганрог, Ульяновск, Саратов, Самара, Астрахань.