Напишите пожалуйста сочинение на тему ,,Зима" с причастными оборотами.

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Зима!И вот она пришла и негромкими шагами, осыпая деревья серебристым инеем, покрыла землю белоснежным покрывалом. Тихо в лесу: всё живое попряталось в норы и щели. И только синички, прыгаяя и перелетая с ветки на ветку, поют свои незатейливые песенки. А вот и белочка копается в снегу, разыскивая свои запасы.Но вовсе не так тихо в это время на катке и на горке. Скользящие по гладкому льду пары переговариваются полушёпотом, но весёлые мальчишки и девчонки, гоняющие по кругу, молчать не умеют. звонко раздаются их весёлые голоса. На горке суета: не успев спуститься, малыши ползут, карабкаются наверх, натыкаясь друг на друга и весело хохоча. Зима - это здорово!