Подскажите пожалуйста что такое многочлены?
Математика
Подскажите пожалуйста что такое многочлены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это выражение, составленное из чисел и переменных с помощью знаков сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в рациональную степень и извлечения корня и скобок.
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