Задача помогите решить
Математика
Задача помогите решить
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Гость:
Он будет добираться за 8*7=56 (ответ)
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