Пожалуйста, помогите написать Мини-сочинение на тему "Язык мимики и жестов".

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Жесты и мимика могут сказать о человеке больше слов. Например, опущенные брови говорят о том, что человек расстроен. Улыбка сообщает о радости. Руки, разведенные в стороны, говорят о том, что что-то потеряно. Поднятые плечи демонстрируют недоумение. Чем больше человек использует мимики и жестов, тем ярче он выглядит в глазах окружающих. Важно помнить, что во всем важна мера.