Опредилите способ оброзования слов распрашивал цветоводов
Русский язык
Опредилите способ оброзования слов распрашивал цветоводов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расспрашивал-приставочно суффиксальный,рас-приставка,спраш-корень,ива-суффикс.Цветоводов-способ сложения,цвет-1 корень,о-соединительная гласная,вод-2 корень, ов-суффикс.СПРОС-СПРОСИТЬ-РАССПРОСИТЬ-РАССПРАШИВАЛ.ЦВЕТ-ЦВЕТОК-ЦЫЕТОВОД-ЦВЕТОВОДОВ.
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