На доске было написано верное числовое неравенство . На перемене часть записи зар??совали мелом, а знак неравенства стёрли . Возможно ли теперь сравнить эти числа? -98,** -*4,**
Алгебра
На доске было написано верное числовое неравенство . На перемене часть записи зар??совали мелом, а знак неравенства стёрли . Возможно ли теперь сравнить эти числа? -98,** -*4,**
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно. Каким бы ни было число десятков во втором числе, будь то 1, или 9, второе число больше. Знак отрицательный же
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Используя знаки арифметических действий и скобки , получи тремя раными способами чисо 100. ( числа можно менять) 50, 60, 70, 80 помогите плз