На доске было написано верное числовое неравенство . На перемене часть записи зар??совали мелом, а знак неравенства стёрли . Возможно ли теперь сравнить эти числа? -98,** -*4,**

Алгебра
На доске было написано верное числовое неравенство . На перемене часть записи зар??совали мелом, а знак неравенства стёрли . Возможно ли теперь сравнить эти числа? -98,** -*4,**
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно. Каким бы ни было число десятков во втором числе, будь то 1, или 9, второе число больше. Знак отрицательный же
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