Поговрите с рдителями о проблемах воспитания возможно,что они просто не понимают вас или видят мир иначе,чем вы?Может быть,они устали от воспитания понимаемого ими каак постоянное вразумление диктат нравственные наставления?

Обществознание

Поговрите с рдителями о проблемах воспитания возможно,что они просто не понимают вас или видят мир иначе,чем вы?Может быть,они устали от воспитания понимаемого ими каак постоянное вразумление диктат нравственные наставления?

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