Поговрите с рдителями о проблемах воспитания возможно,что они просто не понимают вас или видят мир иначе,чем вы?Может быть,они устали от воспитания понимаемого ими каак постоянное вразумление диктат нравственные наставления?
Обществознание
Поговрите с рдителями о проблемах воспитания возможно,что они просто не понимают вас или видят мир иначе,чем вы?Может быть,они устали от воспитания понимаемого ими каак постоянное вразумление диктат нравственные наставления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Они не понимают нас , разные взгляды на жизнь. Разные поколения. Так что, удивляться нечему.
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