Ас'салам Алейкум, господа. Забыл как отлечить "Сложносочиненного предложение от С??олжноодчиненного" ?

Гость: Гость:

Сложносочиненные- в них два простых предложения связаны сочинительными союзами ,такими как: и, да, а, или. сложноподчиненные - в них два простых предложения связаны подчинительными союзами такими как:как, где, куда, откуда, что, который; или союзными словами: кто, какой, куда, зачем, сколько, насколько.