Ас'салам Алейкум, господа. Забыл как отлечить "Сложносочиненного предложение от С??олжноодчиненного" ?
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Ас'салам Алейкум, господа. Забыл как отлечить "Сложносочиненного предложение от С??олжноодчиненного" ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложносочиненные- в них два простых предложения связаны сочинительными союзами ,такими как: и, да, а, или. сложноподчиненные - в них два простых предложения связаны подчинительными союзами такими как:как, где, куда, откуда, что, который; или союзными словами: кто, какой, куда, зачем, сколько, насколько.
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