Как записать уравнение йодид бария + азотнокислое серебро
Химия
Как записать уравнение йодид бария + азотнокислое серебро
Ответ(ы) на вопрос:
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BaI2 +2AgNO3 = Ba(NO3)2 +2 AgI
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