Виписати історичні та видумані герої твору Айвенго

Математика
Виписати історичні та видумані герої твору Айвенго
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Гость:
Нормани які напали на англію,принц джон  та річард 1 - справжні ,всі інші - вигадані
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