Виписати історичні та видумані герої твору Айвенго
Математика
Виписати історичні та видумані герої твору Айвенго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нормани які напали на англію,принц джон та річард 1 - справжні ,всі інші - вигадані
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