Надо разделить текст по слогам и найти в тексте слово в котором все согласные мягкие:Пришла ненастная осень.

Русский язык
Надо разделить текст по слогам и найти в тексте слово в котором все согласные мягкие:Пришла ненастная осень.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При-шла не-наст-ная о-сень осень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать слово сачитание со словом изъян
Ответить
Химия
Как записать уравнение йодид бария + азотнокислое серебро
Ответить
География
По карте (рис.30) определите районы: А) производящие наибольшую часть машиностроительной продукции; Б) с наиболее высокой долей машиностроения ...
Ответить
Математика
ПЖ срочно номер 2 плиз
Ответить
Химия
При сжигании серы образовалось 6,4 г оксида серы (4) : S+O2=SO2.Определите количество полученного газа
Ответить