Надо разделить текст по слогам и найти в тексте слово в котором все согласные мягкие:Пришла ненастная осень.

Русский язык

Надо разделить текст по слогам и найти в тексте слово в котором все согласные мягкие:Пришла ненастная осень.

Автор: Гость