Надо разделить текст по слогам и найти в тексте слово в котором все согласные мягкие:Пришла ненастная осень.
Русский язык
Надо разделить текст по слогам и найти в тексте слово в котором все согласные мягкие:Пришла ненастная осень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При-шла не-наст-ная о-сень осень
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