Розподіліть речовини за класами та назвіть їх за систематичною номенклатурою: Al(OH)3, MgO, Fe2O3, CuSO4, H2O, H2CO3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, SO3, H3PO4
Химия
Розподіліть речовини за класами та назвіть їх за систематичною номенклатурою: Al(OH)3, MgO, Fe2O3, CuSO4, H2O, H2CO3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, SO3, H3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
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Основания: Al(OH)3) -гидроксид алюминия, Mg(OH)2 - гидроксид магния, Ca(OH)2 - гидроксид кальцияОсновные оксиды: MgO - оксид магния, Fe2O3 - оксид железа, Кислотные оксиды: H2O - вода, SO3 ( оксид серы)Соль: CuSO4 - сульфат меди, Кислота: H2CO3 - угольная кислота, H3PO4 - фосфорная кислота
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