Розподіліть речовини за класами та назвіть їх за систематичною номенклатурою: Al(OH)3, MgO, Fe2O3, CuSO4, H2O, H2CO3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, SO3, H3PO4

Химия

Розподіліть речовини за класами та назвіть їх за систематичною номенклатурою: Al(OH)3, MgO, Fe2O3, CuSO4, H2O, H2CO3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, SO3, H3PO4

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