Зачем тургенев вводит в рассказ сообщение о смерти павла
Литература
Зачем тургенев вводит в рассказ сообщение о смерти павла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особое внимание писатель уделяет подростку Павлуше в рассказе "Бежин луг". Его можно назвать лидером в этой компании. У мальчика очень решительный характер. Он уверенно чувствует себя в ночной степи, она будто для него родная. Павлуша ребятам рассказывал, как набирал воду из реки, и услышал голос утонувшего мальчика. А его напугавшийся товарищ сказал, что это дурная примета. Паренёк сказал Павлуше: "Своей судьбы не минуешь". И в этом же году Павел убился, упав с лошади. Автор даёт нам понять, что жизнь крестьянских детей полна опасностей, что они были вынуждены трудиться, помогая родителям с малых лет, они нередко гибли. А больше всего рисковали самые смелые, решительные, активные, такие как Павлуша.
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