Помогите СРОЧНО!!!!!!!!! Составьте предложение по схеме ОЧЕНЬ СРОЧНО
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Помогите СРОЧНО!!!!!!!!! Составьте предложение по схеме ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я поразился : песня зазвучала ,как будто запел орган в соборе ,который устремлён в небеса ; эта песня пробудила в душах слушателей самые сокровенные мысли и чувства.
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