Помогите СРОЧНО!!!!!!!!! Составьте предложение по схеме ОЧЕНЬ СРОЧНО

Русский язык
Помогите СРОЧНО!!!!!!!!! Составьте предложение по схеме ОЧЕНЬ СРОЧНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я поразился : песня зазвучала ,как будто запел  орган  в соборе ,который устремлён в небеса ; эта песня пробудила в душах слушателей самые сокровенные мысли и чувства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Известно, что угол AOB=35°, угол BOC=50°. Найдите угол AOC
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочноооо!!!Кто решит сделаю 3 домашних задания бесплатно!Реш??те плиииииз с полным решением!Сделать номер 11 и номер 15.
Ответить
Литература
Зачем тургенев вводит в рассказ сообщение о смерти павла
Ответить
Русский язык
10 Профессионализмов к работе продавец
Ответить
Химия
Розподіліть речовини за класами та назвіть їх за систематичною номенклатурою: Al(OH)3, MgO, Fe2O3, CuSO4, H2O, H2CO3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, SO3, H3PO4
Ответить