Известно, что угол AOB=35°, угол BOC=50°. Найдите угол AOC
Математика
Известно, что угол AOB=35°, угол BOC=50°. Найдите угол AOC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АОС = углу АОВ + угол ВОС = 35+50 = 85 - первый случай угол АОС = углу ВОС - угол АОВ = 50-35 = 15 - второй случай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста срочноооо!!!Кто решит сделаю 3 домашних задания бесплатно!Реш??те плиииииз с полным решением!Сделать номер 11 и номер 15.
Русский язык
Химия
Розподіліть речовини за класами та назвіть їх за систематичною номенклатурою: Al(OH)3, MgO, Fe2O3, CuSO4, H2O, H2CO3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, SO3, H3PO4
Русский язык