Известно, что угол AOB=35°, угол BOC=50°. Найдите угол AOC

Математика
Известно, что угол AOB=35°, угол BOC=50°. Найдите угол AOC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АОС = углу АОВ + угол ВОС =  35+50 =  85 -  первый случай  угол АОС = углу ВОС - угол АОВ = 50-35 =  15 - второй случай 
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