ЛЕОНАРДО! #66 Выберите правильные утверждения. 1. акварельные краски обладают высокой степенью укрывистости. 2. Гуашь обладает большей укрывистостью, чем акварель. 3. Гуашь и акварель одного цвета обладают одинаковой укрыви...

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ЛЕОНАРДО! #66 Выберите правильные утверждения. 1. акварельные краски обладают высокой степенью укрывистости. 2. Гуашь обладает большей укрывистостью, чем акварель. 3. Гуашь и акварель одного цвета обладают одинаковой укрывистостью. 4. Укрывистость зависит от коэффицен6та преломления падающего на поверхность листа луча света, характерного для пигмента краски. 5. Укрывистость не зависит от основы краски( водной или неводной)

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