Поговорите со своими родителями и постарайтесь узнать,нужна ли им в работе,в жизн?? математика,можно ли стать хорошим специалистом не зная математики?(Пол доклада сделано,помогите еще что нибудь напишу.

Математика
Поговорите со своими родителями и постарайтесь узнать,нужна ли им в работе,в жизн?? математика,можно ли стать хорошим специалистом не зная математики?(Пол доклада сделано,помогите еще что нибудь напишу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без математике не куда в магозине обманут хороший профессию не выбрать
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