Поговорите со своими родителями и постарайтесь узнать,нужна ли им в работе,в жизн?? математика,можно ли стать хорошим специалистом не зная математики?(Пол доклада сделано,помогите еще что нибудь напишу.
Математика
Поговорите со своими родителями и постарайтесь узнать,нужна ли им в работе,в жизн?? математика,можно ли стать хорошим специалистом не зная математики?(Пол доклада сделано,помогите еще что нибудь напишу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без математике не куда в магозине обманут хороший профессию не выбрать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. Read the letter and find mistakes. Dear Mum and Dad, I've lived in Africa since two weeks and I love it! Africa is beautiful! I haven't travel...
Математика
Другие предметы
ЛЕОНАРДО! #66 Выберите правильные утверждения. 1. акварельные краски обладают высокой степенью укрывистости. 2. Гуашь обладает большей укрыви...