Поговорите со своими родителями и постарайтесь узнать,нужна ли им в работе,в жизн?? математика,можно ли стать хорошим специалистом не зная математики?(Пол доклада сделано,помогите еще что нибудь напишу.

Математика

Поговорите со своими родителями и постарайтесь узнать,нужна ли им в работе,в жизн?? математика,можно ли стать хорошим специалистом не зная математики?(Пол доклада сделано,помогите еще что нибудь напишу.

Автор: Гость