Что отлечает древнего человека от обезьяны сроооооочннннттттттооооооо
История
Что отлечает древнего человека от обезьяны сроооооочннннттттттооооооо
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Выводы:Человека отличает прямохождение. Обезьяна передвигается на четырех конечностях. Позвоночник обезьяны дугообразный, а у человека – прямой с прогибом в пояснице.Сводчатая стопа человека защищает внутренние органы при прямохождении. У обезьян стопы плоские. У человека ноги длиннее рук, у обезьяны наоборот.В отличие от человека у обезьян сильно выражены клыки. У человека они одинаковой длины с другими зубами.Тело обезьяны полностью покрыто шерстью, а волосяной покров человека не значительный, но на голове могут расти длинные волосы.Мозг человека по размерам крупнее мозга обезьяны и гораздо более развитый. Кора головного мозга имеет большую площадь, что позволяет человеку помимо первой сигнальной системы (рефлекторной) иметь вторую: речь, образное мышление. Кроме того, человек осознает свои действия.Человек и человекообразные обезьяны имеют множество сходств, например, выражение чувств, забота о детях и мн.др. Подробнее:http://thedb.ru/items/Otlichie_CHELOVEKA_ot_OBEZYANY/
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