Вычеркните лишнее (укажите принцип): 1.Россия,Индия,США. 2.Бельгия,Великобритания,Ватикан,Испания. 3.Ангола,Нигер,ЮАР,Намибия. 4.Япония,Австралия,Индонезия,Филиппины.

Гость: Гость:

1. Развитые страны-Япония, Германия, США, Франция, Италия, Канада, Австралия. 2. Развивающиеся страны-РОССИЯ, Китай, Бразилия, Индия (Страны БРИК) , Венесуэла, Арабские государства 3. Переходная экономика-страны СНГ (Кроме РОССИИ) , Пакистан По-моему вот так.