Как пишется словосочетания. участие в олимпиаде (не) обязательно, покалеченной (не) только физически, но и нравственные, (не) кому принести, (не) испугавшись (ни) кого

Русский язык

Как пишется словосочетания. участие в олимпиаде (не) обязательно, покалеченной (не) только физически, но и нравственные, (не) кому принести, (не) испугавшись (ни) кого

Автор: Гость