Как пишется словосочетания. участие в олимпиаде (не) обязательно, покалеченной (не) только физически, но и нравственные, (не) кому принести, (не) испугавшись (ни) кого
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Как пишется словосочетания. участие в олимпиаде (не) обязательно, покалеченной (не) только физически, но и нравственные, (не) кому принести, (не) испугавшись (ни) кого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)участие в олимпиаде необязательно 2)покалеченной не только физически, но и нравственный 3)некому принести 4)не испугавшись никого
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