НОД(126;588) помогите пожалуйста
Математика
НОД(126;588) помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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88 2 294 2 147 3 49 7 162 2 7 7 63 3 21 3 7 7 126 = 2•3•3•7 588 = 2•2•3•7•7 (126, 588) = 2•3•7 = 42
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