Какая скорость больше 30 м/с или 90 км/ч?
Физика
Какая скорость больше 30 м/с или 90 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 м/c, ибо 90 км/ч=25 м/c((90/3600)*1000)
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