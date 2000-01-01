Выразить в центнерах 2800кг. 10т. 8000кг. 600кг. 8т 3ц. 3т. 400кг. 4т 700кг. 2т 5ц . 300 кг. 17т. 2000кг. 3200кг. 5т. 7600кг. 80т 5ц. 1т 1 ц. 500кг. 3т 9ц. 100кг. 10т 7ц. 1т. 2т 500кг. 1900кг. 5т 8ц
Математика
Выразить в центнерах 2800кг. 10т. 8000кг. 600кг. 8т 3ц. 3т. 400кг. 4т 700кг. 2т 5ц . 300 кг. 17т. 2000кг. 3200кг. 5т. 7600кг. 80т 5ц. 1т 1 ц. 500кг. 3т 9ц. 100кг. 10т 7ц. 1т. 2т 500кг. 1900кг. 5т 8ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2800кг=28ц 10т=100ц 8000кг=80ц 600кг=6ц 8т3ц=83ц 400кг=4ц 4т700кг=47ц 2т5ц=25кг 300кг=3ц 17т=170ц 2000кг=20ц 3200кг=32ц 5т=50 80т5ц=805ц 1т1ц=11ц 500кг=5ц 3т9ц=39ц 100кг=1ц 10т7ц=107ц 1т=10ц 500кг=5ц 1900кг=19ц 5т8ц=58ц
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