Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 1) Начатое после реформы 1861 года, произведение разоблачает истинную его суть. 2) Посмотрев вокруг, окрестный ландшафт местности мне очень понравился. Особенно я обрадовалс...

Русский язык
Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 1) Начатое после реформы 1861 года, произведение разоблачает истинную его суть. 2) Посмотрев вокруг, окрестный ландшафт местности мне очень понравился. Особенно я обрадовался, увидев вдали водоем в виде озера. 3) Проявленная инициатива молодежью оказала помощь заводу. 4) Раскрывая предложенную тему, мы пытаемся раскрыть концепцию занятости в новых социально-экономических условиях России.
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1)без запятой вроде Да и все
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