Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 1) Начатое после реформы 1861 года, произведение разоблачает истинную его суть. 2) Посмотрев вокруг, окрестный ландшафт местности мне очень понравился. Особенно я обрадовалс...
Русский язык
Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 1) Начатое после реформы 1861 года, произведение разоблачает истинную его суть. 2) Посмотрев вокруг, окрестный ландшафт местности мне очень понравился. Особенно я обрадовался, увидев вдали водоем в виде озера. 3) Проявленная инициатива молодежью оказала помощь заводу. 4) Раскрывая предложенную тему, мы пытаемся раскрыть концепцию занятости в новых социально-экономических условиях России.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)без запятой вроде Да и все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Математика