Нужно срочно сочинение на тему "Сказуемое аккумулирует огромную потенциальную силу предложения,обладая широкими возможностями описания жизни в её развитии и движении". Просьба, напишите так, чтобы учитель не догодался, что вз...

Гость: Гость:

Сказуемое — один из дв ух основных членов предложения, приписы­вающий подлежащему какой-либо признак. Оно может быть простым (например: буду) и составным (например: хочу быть), может обозначать то, что говорится о предмете речи. Не будь сказуемых, мы бы не смогли высказывать суждения о чем-либо, описывать движение предметов, любые действия, и даже говорить о том,что творится у нас в душе, что мы испытываем. Таким образом, без сказуемых наш язык не мог бы существовать полноценно, ибо многое не было бы выражено, поэтому эта часть речи является одной из важнейших.