Нужно срочно сочинение на тему "Сказуемое аккумулирует огромную потенциальную силу предложения,обладая широкими возможностями описания жизни в её развитии и движении". Просьба, напишите так, чтобы учитель не догодался, что вз...
Русский язык
Нужно срочно сочинение на тему "Сказуемое аккумулирует огромную потенциальную силу предложения,обладая широкими возможностями описания жизни в её развитии и движении". Просьба, напишите так, чтобы учитель не догодался, что взято из интернета Огромное спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказуемое — один из дв ух основных членов предложения, приписывающий подлежащему какой-либо признак. Оно может быть простым (например: буду) и составным (например: хочу быть), может обозначать то, что говорится о предмете речи. Не будь сказуемых, мы бы не смогли высказывать суждения о чем-либо, описывать движение предметов, любые действия, и даже говорить о том,что творится у нас в душе, что мы испытываем. Таким образом, без сказуемых наш язык не мог бы существовать полноценно, ибо многое не было бы выражено, поэтому эта часть речи является одной из важнейших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Русский язык
Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 1) Начатое после реформы 1861 года, произведение разоблачает истинную его суть. 2) Посмотрев вок...