Очень срочно нужно решение Сколько бит информации содержит сообщение объемом 128 килобайт?

Информатика
Очень срочно нужно решение Сколько бит информации содержит сообщение объемом 128 килобайт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
128 Кбайт = 128 * 1024 байт = 128 * 8 * 1024 бит = 1048576 бит.
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