Задана функция у=3х-4. постройте ее график . используйте его чтобы найти :а) на отрез??е [-3;0] рассчитайте максимум и минимум функции; б) при каких значениях график функции ниже оси OX

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Графиком является прямая, для построения достаточно 2 точек. Пусть Х=0 тогда У= 3*0 -4= -4. А(0; -4) У=0 0=3х-4 -3х= -4 Х= 4/3 Х= 1 1/3 В(1 1/3; 0) Через эти две точки проведи прямую. Функция возрастающая, поэтому в точке Х= -3 будет минимум У=3( -3) -4= -9-4= -13 в точке Х=0 будет максимум У=3*0-4= -4 (Большему значению аргумента соответствует большее значение функции? Прямая пресекает ось Х в точке Х=1 1/3 при Х <1 1/3 часть прямой расположена ниже оси Х