Один из смежных углов ровняется 50°.Найти градусную меру угла,сотворёным бисектри??ами этих углов
Геометрия
Один из смежных углов ровняется 50°.Найти градусную меру угла,сотворёным бисектри??ами этих углов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если один из смежных углов равен 50 градусов, то второй смежный 180-50=130 градусов биссектриса делит угол пополам, значит 2 угла: 1) 50/2=25 градусов 2)130/2=65 градусов
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