Люди, что такое презентация и репрезентация? Чем отличаются?
Обществознание
Люди, что такое презентация и репрезентация? Чем отличаются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презентация это передача информации (представление о каком либо предмете репрезентация это состояние памяти, вторичное формирование в голове
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