Срочно постройте все интервалы от звука ля начиная с чистой октавы вниз

Музыка
Срочно постройте все интервалы от звука ля начиная с чистой октавы вниз
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Гость:
Ля - си бемоль ( м2) Ля - си ( б2 ) Ля до ( м3 ) Ля - до диез ( б3 ) Ля - ре ( ч4 ) Ля - ми бемоль ( ч5 ) Ля - фа ( м6 ) Ля- фа диез ( б6 ) Ля - соль ( м7 ) Ля - соль диез ( б7 ) Ля - ля ( ч8 )
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