Будьте добры,напишите пожалуйста характеристику Ивана Подковы. (Объем 1 тетрадный лист). Заранее спасибо!
Українська література
Будьте добры,напишите пожалуйста характеристику Ивана Подковы. (Объем 1 тетрадный лист). Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он топовый пацанчик.......
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