Будьте добры,напишите пожалуйста характеристику Ивана Подковы. (Объем 1 тетрадный лист). Заранее спасибо!

Українська література
Будьте добры,напишите пожалуйста характеристику Ивана Подковы. (Объем 1 тетрадный лист). Заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он топовый пацанчик.......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Срочно постройте все интервалы от звука ля начиная с чистой октавы вниз
Ответить
Математика
Тема: таблица умножения на 2. Помогите младшей сестре надо. Но это не моё раньше помогал, но не сейчас это же Москва) Буду очень благодарен! Да...
Ответить
Математика
Чему равен информкционный объем слово "хороший" a) 56 байт в) 56 теребить с) 30 гигабайт d) 56 бит
Ответить
Математика
Вычислите: lg300-lg3+100^lg6.Помогите плиз) только просьба подробно распишите.
Ответить
Русский язык
Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 1) Начатое после реформы 1861 года, произведение разоблачает истинную его суть. 2) Посмотре...
Ответить