Как сделать домашнее задание обведи номер верного утверждения о слове циркуль 1 с??ово циркуль второй гласный звук ударный 2 циркуль слово циркуль согласных звуков звук 3 слове циркуль все согласные звуки звонкие какой из них...
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Как сделать домашнее задание обведи номер верного утверждения о слове циркуль 1 с??ово циркуль второй гласный звук ударный 2 циркуль слово циркуль согласных звуков звук 3 слове циркуль все согласные звуки звонкие какой из них правильный ответ 1 4 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ под цифрой 2.
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