Как сделать домашнее задание обведи номер верного утверждения о слове циркуль 1 с??ово циркуль второй гласный звук ударный 2 циркуль слово циркуль согласных звуков звук 3 слове циркуль все согласные звуки звонкие какой из них...

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Как сделать домашнее задание обведи номер верного утверждения о слове циркуль 1 с??ово циркуль второй гласный звук ударный 2 циркуль слово циркуль согласных звуков звук 3 слове циркуль все согласные звуки звонкие какой из них правильный ответ 1 4 3

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