Четыре желания автор Ушинский из текста Выпишите два-три слова в которых звуков б??льше чем букв

Литература
Четыре желания автор Ушинский из текста Выпишите два-три слова в которых звуков б??льше чем букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твое [твай'о] 4 буквы 5 звуков в мою [май'у] 3 буквы 4 звука ягод [й'агот] 4 буквы 5 звуков
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