Какие есть права у бомжа
Обществознание
Какие есть права у бомжа
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Гость:
У него есть все права, другое дело, как они соблюдаются, ведь обществом и институтами он воспринимается как недочеловек, в прямом смысле этого слова, незаслуживающий защиты его прав и свобод
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